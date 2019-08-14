У Новинського кажуть, що ГПУ закрила проти нього справу
"ГПУ рахувала, що він Новинський був як свідок, ми рахували що він не був як свідок, а був з окремим статусом особи, чиї права обмежуються під час досудового розслідування. Верховна Рада дала згоду на притягнення Вадима Владиславовича до відповідальності. Але зрозуміло, що жодного доказу, що Новинський щось протиправне вчинив, не було", - прокоментував УП адвокат Новинськог Олег Татаров.
У справі про можливе викрадення монахинь фігурували також інші особи, однак закрили провадження лише стосовно Новинського. Слідсто по інших фігурантах триває.
За словами адвоката, слідчий підписав постанову про закриття 26 липня.
Це було зроблено відповідно до ухвали суду, який 25 червня встановив прокуратурі термін у 1 місяці для того, щоб або передати справу в суд, або закрити її.
Нагадаємо, що Вадима Новинського ГПУ підозрювало в пособництві незаконному позбавленню волі митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинко), організованого злочинного групою в складі екс-президента Віктора Януковича, екс-глави МВС Віталія Захарченка та колишнього начальника київської міліції Валерія Коряка, а також у пособництві в перевищенні влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу.
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