У нью-йоркський хмарочос врізався гелікоптер Служби швидкого реагування прибули на місце події

Гелікоптер зазнав катастрофи під час зіткнення з хмарочосом на Мангеттені, в центрі Нью-Йорку.

Фото: з вільних джерел

Служби швидкого реагування прибули на місце події, повідомляє "Укрінформ"

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