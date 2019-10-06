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У нью-йоркський хмарочос врізався гелікоптер

Служби швидкого реагування прибули на місце події
Гелікоптер зазнав катастрофи під час зіткнення з хмарочосом на Мангеттені, в центрі Нью-Йорку.
У нью-йоркський хмарочос врізався гелікоптер Фото: з вільних джерел
Служби швидкого реагування прибули на місце події, повідомляє "Укрінформ".
 
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10 06 2019 21:42
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