У Офіс президента вдруге надіслали запит із ГПУ щодо Мендель
Як йдеться в повідомленні ГПУ на сторінці у Facebook, повторний запит є реакцією на відповідь Офісу президента, інформують у "Радіо Свобода".
Нагадаємо, шостого липня Офіс президента України Володимира Зеленського повернув без розгляду раніше відправлений їм ГПУ запит щодо публічних висловлювань прес-секретарки глави держави Юлії Мендель.
Слідчі хотіли з’ясувати, що мала на увазі речниця Зеленського, коли заявила на телебаченні, що "українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, здійснюють обстріли цивільних об’єктів".
У ГПУ не виключили, що така інформація "вірогідно, буде подана російськими представниками до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни саме ЗСУ".
Додамо, першого липня Мендель викликали на допит, але в його перебігу вона відмовилася надавати показання, заявили в ГПУ. Кримінальні провадження за заявами прес-секретаря президента не відкривали.
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