У Пакистані тривають сильні зливи: негода забрала 25 життів Травми отримали понад 40 людей

Унаслідок рясних злив та пов’язаних із ними нещасних випадків, у південно-західній провінції Пакистану Балохістан загинуло 25 людей.

Фото: "Сіньхуа"

Під час негоди травми отримало понад 40 людей, пошкодилося понад 200 будівель й загинуло близько 2000 свійських тварин. “У провінції триває пошуково-рятувальна операція й районна адміністрація розподіляє харчові продукти та іншу невідкладну допомогу серед родин, які постраждали від злив”, - стверджує Сіньхуа. За прогнозами метеорологів, сильні опади триватимуть у різних регіонах провінції до четверга.

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