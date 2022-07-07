CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок рясних злив та пов’язаних із ними нещасних випадків, у південно-західній провінції Пакистану Балохістан загинуло 25 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пакистані тривають сильні зливи: негода забрала 25 життів
Травми отримали понад 40 людей
Фото: "Сіньхуа"
Під час негоди травми отримало понад 40 людей, пошкодилося понад 200 будівель й загинуло близько 2000 свійських тварин.
“У провінції триває пошуково-рятувальна операція й районна адміністрація розподіляє харчові продукти та іншу невідкладну допомогу серед родин, які постраждали від злив”, - стверджує Сіньхуа.
За прогнозами метеорологів, сильні опади триватимуть у різних регіонах провінції до четверга.
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07 07 2022 12:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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