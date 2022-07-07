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У Пакистані тривають сильні зливи: негода забрала 25 життів

Травми отримали понад 40 людей
Унаслідок рясних злив та пов’язаних із ними нещасних випадків, у південно-західній провінції Пакистану Балохістан загинуло 25 людей.
У Пакистані тривають сильні зливи: негода забрала 25 життів Фото: "Сіньхуа"

Під час негоди травми отримало понад 40 людей, пошкодилося понад 200 будівель й загинуло близько 2000 свійських тварин.

“У провінції триває пошуково-рятувальна операція й районна адміністрація розподіляє харчові продукти та іншу невідкладну допомогу серед родин, які постраждали від злив”, - стверджує Сіньхуа.

За прогнозами метеорологів, сильні опади триватимуть у різних регіонах провінції до четверга.

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07 07 2022 12:27
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