Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Парижі будинки обмалювали єврейськими зірками Давида

31 жовтня 2023, 16:15
У Парижі будинки обмалювали єврейськими зірками Давида
Джерело: twitter.com/annegindt
Зірки Давида виявили на вулицях Пер-Корентен, Томб-Іссуар та Сен-Ів.

У ніч проти 31 жовтня на житлових будинках та банках у 14 окрузі Парижу невідомі намалювали близько 60 єврейських зірок Давида — у 1930-х роках XX століття так вчиняли нацисти.

Про це повідомляє BFMTV.

Зірки Давида виявили на вулицях Пер-Корентен, Томб-Іссуар та Сен-Ів. Поліція почала розслідування за статтею про пошкодження майна, обтяжене расовою, етнічною або релігійною ненавистю.

Мер 14-го округу Карін Петі розкритикувала "антисемітські та расистські" малюнки у своїй заяві.

"Цей акт нагадує процеси 1930-х років і Другої світової війни, які призвели до знищення мільйонів євреїв", — зазначила вона.

Заступник мера французької столиці Еммануель Грегуар заявив, що міські служби вирушили на місце, щоб стерти написи.

Наразі відділення поліції 14-го округу мобілізували для збору скарг від мешканців. Саме вони рано-вранці повідомили правоохоронцям про малюнки.

ПарижЗірки Давида

Останні матеріали

США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Політика
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 16:35
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 2 – National Interest
Політика
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 2 – National Interest
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 12:49
Провал
Політика
Провал "засліплених". Помилкові уявлення про росію на Заході тепер оплачує Схід – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 09:27
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 1 – National Interest
Політика
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 1 – National Interest
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 17:07
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Cуспільство
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 12:07
Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О'Брайен
Політика
Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 23:57
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 14:07
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється