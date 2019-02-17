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У Парижі на площі Прав Людини пройшла акція на підтримку кримських татар

Організатор акції - громадська організація Ukraine Action
На площі Прав Людини в Парижі українські активісти влаштували демонстрацію, аби привернути увагу оточуючих до річниці анексії Криму і 5-ої річниці боротьби кримських татар проти анексії.
У Парижі на площі Прав Людини пройшла акція на підтримку кримських татар Фото: Людмла Таутієва

Організатор акції - громадська організація Ukraine Action. В заході взяли участь декілька десятків людей, повідомляє "Громадське".

"Акція відбулась в межах всесвітньої кампанії Об‘єднані Прапором: великий кримсько-татарський прапор подорожує світом. Тобто ми його прийняли, підписали на акції і завтра відправимо в Люксембург. Прапор вже пройшов 32 країни. Після подій біля Керченської протоки до татарського прапора долучився також прапор військово-морських сил України. Його також підписали, а також висловили підтримку ув‘язненим морякам і вимагали їхнього звільнення", - розповіла співорганізаторка акції Анна Гармаш.

Додамо, що на території анексованого Криму не припиняються репресії стосовно нелояльних до російської влади громадян, і зараз в СІЗО і в'язницях перебуває понад 80 політв'язнів.

 
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17 02 2019 18:30
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