У Парижі на площі Прав Людини пройшла акція на підтримку кримських татар
Організатор акції - громадська організація Ukraine Action. В заході взяли участь декілька десятків людей, повідомляє "Громадське".
"Акція відбулась в межах всесвітньої кампанії Об‘єднані Прапором: великий кримсько-татарський прапор подорожує світом. Тобто ми його прийняли, підписали на акції і завтра відправимо в Люксембург. Прапор вже пройшов 32 країни. Після подій біля Керченської протоки до татарського прапора долучився також прапор військово-морських сил України. Його також підписали, а також висловили підтримку ув‘язненим морякам і вимагали їхнього звільнення", - розповіла співорганізаторка акції Анна Гармаш.
Додамо, що на території анексованого Криму не припиняються репресії стосовно нелояльних до російської влади громадян, і зараз в СІЗО і в'язницях перебуває понад 80 політв'язнів.
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