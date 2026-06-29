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CУСПІЛЬСТВО

У Парижі звинуватили США у відповідальності за рекордну спеку в Європі

29 червня 2026, 14:57
У Парижі звинуватили США у відповідальності за рекордну спеку в Європі
Фото: obozrevatel.com
У Франції нагадали американцям про їхній внесок у глобальне потепління.

У Франції вважають, що Сполучені Штати частково відповідальні за рекордну спеку, яка охопила європейські країни.

Про це повідомляє The Telegraph.

Така заява пролунала після хвилі глузувань американців через відсутність кондиціонерів у багатьох французьких будинках. Заступниця мера Парижа з міжнародних відносин Одрі Пульвар відреагувала на дописи американських туристів, експатів і користувачів соцмереж, які висміювали французів через це.

Посадовиця наголосила, що така критика недоречна, оскільки США залишаються одним із найбільших джерел викидів парникових газів. "Як друга за величиною країна-джерело викидів парникових газів у світі, ви несете значну відповідальність за глобальне потепління та наслідки, які ми, у Франції, зараз відчуваємо", – заявила Пульвар, додавши, що близько 90% американських міст широко використовують кондиціонери, які теж впливають на довкілля. "Тож, будь ласка, досить лекцій. Просто почніть робити свою справу. З повагою", – підсумувала вона.

За даними The Telegraph, кондиціонери мають лише близько чверті французьких домогосподарств, протягом багатьох років у країні до них ставилися стримано через екологічні міркування. Втім, рекордна спека останніх днів змінила ситуацію: у багатьох магазинах швидко розкупили портативні кондиціонери, а покупці вишиковувалися в черги одразу після нового завезення.

Нагадаємо, останніми днями значну частину Європи накрила аномальна спека. У Франції 24–26 червня на піку рекордної хвилі зафіксували близько тисячі додаткових смертей. Німеччина встановлювала температурні рекорди три дні поспіль – у громаді Найсемюнде поблизу кордону з Польщею зафіксували +41,7°C. У Чехії в найспекотніший день в історії 28 червня зафіксували +41,9°C.

ФранціяСШАспека

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