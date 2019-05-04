У Порошенка хочуть аналізу волосся Зеленського: наркотики зберігаються 90 днів

"Відлити трохи крові на сувеніри своїм прихильникам – це не означає серйозно здати аналізи на алкогольну та наркотичну залежність"

Команда кандидата у президенти Петра Порошенка вважає, що його опонент Володимир Зеленський не виконав обіцянку і не здав аналізи належно, хоча сам ініціював їх.

"Питання про необхідність здачі аналізу на алкоголь і наркотики поставив сам Володимир Зеленський... Порошенко до цієї ініціативи поставився надзвичайно серйозно, чого ми не можемо сказати про ініціатора здачі аналізів і медичних досліджень", – заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу у п’ятницю.

"Відлити трохи крові на сувеніри своїм прихильникам – це не означає серйозно здати аналізи на алкогольну та наркотичну залежність, як це передбачено медичними протоками", – сказав Медведєв.

Він наголосив, що власник лабораторії "Євролаб", яку обрав Зеленський, "є політично заангажованою зіркою каналів Медведчука" і "не приховував політичних симпатій до Володимира Зеленського".

"Тому немає жодних підстав вважати, що в лабораторії Пальчевскього зможуть об’єктивно розглянути результати Володимира Зеленського. Сьогодні з'ясувалося більше: виявляється, що лікар, який безпосередньо брав аналізи, так само пов'язаний із Зеленським, бо знімався в серіалі "Свати", – сказав Медведєв, наголосивши, що сам цей серіал не дивився.

"Це ще раз ставить під сумнів серйозність цієї акції і достовірність аналізів… Якби, наприклад, Порошенко вийшов із кабінету і зайшов у амбулаторію Державного управління справ і здав аналіз там, у вас це теж викликало б питання", – заявив він.

Медведєв наголосив, що у чинного президента підібрали "кілька компаній, які можуть одна одну контролювати", щоб Порошенко здав аналіз.

"Ми вважаємо, що кандидат Зеленський не виконав свої обіцянки і не здав аналізи так, як це передбачено медичними протоками. Штаб Петра Порошенка ще раз рекомендує Володимиру Зеленському зрозуміти: передвиборча кампанія – це не шоу, це не зйомки кіно, це серйозний момент вибору для країни", – заявив він.

"І якщо Зеленський сам запропонував цю історію з аналізами, сам поставив її на порядок денний, він має здавати аналізи не понарошку, а всерйоз – і не вибірково, а зробити все, що належить за медичним протоколом, щоб остаточно дослідити питання про алкогольну і наркотичну залежність", – додав Медведєв.

Він нагадав, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснювала, як встановити наявність алкоголю й наркотиків і як довго вони зберігаються в організмі.

"Наскільки нам відомо, Зеленський не здав волосся. А за версією Уляни Супрун саме волосся є ключовим дослідженням для виявлення наркотиків, бо сліди наркотичних речовин у волоссі зберігаються близько 90 днів" – сказав Медведєв.

"Оце дивне небажання Зеленського здати весь необхідний біоматеріал викликає зайві питання… Злі язики у Фейсбуку починають висловлювати всякі підозри", – додав він.

"Наша позиція така: стадіон – так стадіон, якщо аналізи – так аналізи. Це питання потрібно закрити якнайшвидше – і першу чергу, в цьому зацікавлений сам кандидат Зеленський", – сказав речник штабу Порошенка.