У Порошенка хочуть аналізу волосся Зеленського: наркотики зберігаються 90 днів
"Питання про необхідність здачі аналізу на алкоголь і наркотики поставив сам Володимир Зеленський... Порошенко до цієї ініціативи поставився надзвичайно серйозно, чого ми не можемо сказати про ініціатора здачі аналізів і медичних досліджень", – заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу у п’ятницю.
"Відлити трохи крові на сувеніри своїм прихильникам – це не означає серйозно здати аналізи на алкогольну та наркотичну залежність, як це передбачено медичними протоками", – сказав Медведєв.
Він наголосив, що власник лабораторії "Євролаб", яку обрав Зеленський, "є політично заангажованою зіркою каналів Медведчука" і "не приховував політичних симпатій до Володимира Зеленського".
"Тому немає жодних підстав вважати, що в лабораторії Пальчевскього зможуть об’єктивно розглянути результати Володимира Зеленського. Сьогодні з'ясувалося більше: виявляється, що лікар, який безпосередньо брав аналізи, так само пов'язаний із Зеленським, бо знімався в серіалі "Свати", – сказав Медведєв, наголосивши, що сам цей серіал не дивився.
"Це ще раз ставить під сумнів серйозність цієї акції і достовірність аналізів… Якби, наприклад, Порошенко вийшов із кабінету і зайшов у амбулаторію Державного управління справ і здав аналіз там, у вас це теж викликало б питання", – заявив він.
Медведєв наголосив, що у чинного президента підібрали "кілька компаній, які можуть одна одну контролювати", щоб Порошенко здав аналіз.
"Ми вважаємо, що кандидат Зеленський не виконав свої обіцянки і не здав аналізи так, як це передбачено медичними протоками. Штаб Петра Порошенка ще раз рекомендує Володимиру Зеленському зрозуміти: передвиборча кампанія – це не шоу, це не зйомки кіно, це серйозний момент вибору для країни", – заявив він.
"І якщо Зеленський сам запропонував цю історію з аналізами, сам поставив її на порядок денний, він має здавати аналізи не понарошку, а всерйоз – і не вибірково, а зробити все, що належить за медичним протоколом, щоб остаточно дослідити питання про алкогольну і наркотичну залежність", – додав Медведєв.
Він нагадав, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснювала, як встановити наявність алкоголю й наркотиків і як довго вони зберігаються в організмі.
"Наскільки нам відомо, Зеленський не здав волосся. А за версією Уляни Супрун саме волосся є ключовим дослідженням для виявлення наркотиків, бо сліди наркотичних речовин у волоссі зберігаються близько 90 днів" – сказав Медведєв.
"Оце дивне небажання Зеленського здати весь необхідний біоматеріал викликає зайві питання… Злі язики у Фейсбуку починають висловлювати всякі підозри", – додав він.
"Наша позиція така: стадіон – так стадіон, якщо аналізи – так аналізи. Це питання потрібно закрити якнайшвидше – і першу чергу, в цьому зацікавлений сам кандидат Зеленський", – сказав речник штабу Порошенка.
Нагадаємо, Порошенко прибув на стадіон "Олімпійський" для здачі аналізів перед дебатами. Своєю чергою, Зеленський скористався послугами приватної лабораторії "Євролаб", оскільки, за словами представника його штабу, установи, що контролюються державою, можуть бути заангажованими.
За результатом експрес-аналізу в організмі кандидата в президенти України, чинного глави держави Петра Порошенка слідів алкоголю і наркотиків не знайшли.
Також чинний президент Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського не ставити умов і прийти на дебати у другому турі виборів.
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