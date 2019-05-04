Порошенко - Зеленському: "Будьте мужиком, приходьте на дебати"

"Не бійтеся, дебати це не страшно, це нормальна політична традиція"

Чинний президент Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського не ставити умов і прийти на дебати у другому турі виборів.

"Не бійтеся, дебати це не страшно, це нормальна політична традиція. І за своє життя я не раз приймав виклики, і не лише від політичних опонентів, але й від сильних ворогів. Не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це — некрасиво. Будьте мужиком, приходьте на дебати, стадіон, так стадіон. Я чекаю", - відповідне звернення Порошенко опублікував у Facebook.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський закликав Юлію Тимошенко стати арбітром на дебатах між ним та іншим кандидатом у президенти, чинним главою держави Петром Порошенком.