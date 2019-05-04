Експрес-аналіз не знайшов в організмі Порошенка слідів алкоголю чи наркотиків, - ОНОВЛЕНО

Кандидат в президенти України, діючий глава держави Петро Порошенко прибув на стадіон "Олімпіський" для здачі аналізів перед дебатами.

Порошенко також закликав свого опонента у другому турі виборів президента Володимира Зеленського також прийти на "Олімпійський" для здачі аналізів на алкоголь та наркотики, трансляція "Громадське".

Своєю чергою, Зеленський скористався послугами приватної лабораторії "Євролаб", оскільки, за словами представника його штабу, установи, що контролюються державою, можуть бути заангажованими.

Оновлення: За результатом експрес-аналізу в організмі кандидата в президенти України, чинного глави держави Петра Порошенка слідів алкоголю і наркотиків не знайшли.

Як повідомив головний лікар Київської міської наркологічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий, протягом двох годин результати експрес-аналізу будуть доступні у письмовій формі.

Водночас, він повідомив, що результати аналізу волосся, відібраного у Порошенка, з'являться протягом двох тижнів.

Також чинний президент Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського не ставити умов і прийти на дебати у другому турі виорів.