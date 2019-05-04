Експрес-аналіз не знайшов в організмі Порошенка слідів алкоголю чи наркотиків, - ОНОВЛЕНО
Порошенко також закликав свого опонента у другому турі виборів президента Володимира Зеленського також прийти на "Олімпійський" для здачі аналізів на алкоголь та наркотики, трансляція "Громадське".
Своєю чергою, Зеленський скористався послугами приватної лабораторії "Євролаб", оскільки, за словами представника його штабу, установи, що контролюються державою, можуть бути заангажованими.
Оновлення: За результатом експрес-аналізу в організмі кандидата в президенти України, чинного глави держави Петра Порошенка слідів алкоголю і наркотиків не знайшли.
Як повідомив головний лікар Київської міської наркологічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий, протягом двох годин результати експрес-аналізу будуть доступні у письмовій формі.
Водночас, він повідомив, що результати аналізу волосся, відібраного у Порошенка, з'являться протягом двох тижнів.
Також чинний президент Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського не ставити умов і прийти на дебати у другому турі виорів.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.
У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.
У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.
Кандидат у президенти Володимир Зеленський закликав Юлію Тимошенко стати арбітром на дебатах між ним та іншим кандидатом у президенти, чинним главою держави Петром Порошенком.
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