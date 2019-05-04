Зеленський здав аналізи

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що здав аналізи в приватній лабораторії "Євролаб".

Зеленський вирішив скористатись послугами приватної лабораторії, оскільки, за словами представника його штабу, установи, що контролюються державою, можуть бути заангажованими. Саме тому у команді кандидата заявили, що Зеленський не готовий здавати аналізи в медпункті "Олімпійського".

Зеленський не пояснив журналістам, чому приїхав у лабораторію раніше 8 години, на яку запрошував президента Петра Порошенка. Відомо, що він прихав у лабораторію близько 07.40.

Під час перебування Зеленського в лабораторії біля неї чергували кілька автівок поліції.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів. Також він заявив про необхідність здати аналізи на алкоголь і наркотики перед дебатами.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.