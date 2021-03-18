У порту Роттердама виявили понад чотири тонни кокаїну
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.
“Під час перевірки в порту Роттердама виявили понад 4 000 кілограмів кокаїну”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наркотики були заховані в контейнері, який прибув до Антверпена з Еквадору у вівторок і був призначений для компанії в Роттердамі.
Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2020 року поліція Коста-Ріки перехопила 5 тонн кокаїну, що прямував у Роттердам. У порту Лімон поліція Коста-Ріки виявила 5000 кілограмів кокаїну, товар призначався для Нідерландів.
Наркотики були упаковані у 202 мішки, які знаходилися в контейнері з декоративними квітами. Товар прямував у Роттердам. Поліція затримала одного з підозрюваних у транспортуванні наркотиків - 46-річного чоловіка з Коста-Ріки, раніше не судимого.
Нагадаємо, що у Нідерландах затримали одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу
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