У Празі відкрили вуличну виставку малюнків Сущенка
"Виставку творів українського політичного в'язня в Росії, кореспондента агентства Укрінформ Романа Сущенка відкрито на вуличних стендах біля Посольства України у Празі. Запрошуємо всіх прийти подивитися на ці унікальні роботи і підтримати Романа у його боротьбі з окупантом доступними у в'язниці засобами - "Мистецтво з-за ґрат", - повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс у Facebook .
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis
Також Перебийніс закликав залишати відгуки і слова підтримки на сторінці Посольства України у Празі.
Нагадаємо, що 27 червня, виповнилося рівно 1000 днів із дня незаконного затримання у Росії українського журналіста Романа Сущенка.
Власного кореспондента Укрінформу у Франції, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.
Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. У листопаді Сущенка етапували в колонію № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно), де він перебуває і нині.
До звільнення Сущенка закликали Держдеп США, ЄС, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, у комітетах ООН, Сейм Польщі, МЗС Литви. На засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні США та ЄС виступили із закликом звільнити Сущенка.
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