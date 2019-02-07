У Празі відкрили вуличну виставку малюнків Сущенка

"Виставку творів українського політичного в'язня в Росії, кореспондента агентства Укрінформ Романа Сущенка відкрито на вуличних стендах біля Посольства України у Празі"

Виставку творів українського політичного в'язня в Росії, кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка відкрито на вуличних стендах біля Посольства України у Празі.

"Виставку творів українського політичного в'язня в Росії, кореспондента агентства Укрінформ Романа Сущенка відкрито на вуличних стендах біля Посольства України у Празі. Запрошуємо всіх прийти подивитися на ці унікальні роботи і підтримати Романа у його боротьбі з окупантом доступними у в'язниці засобами - "Мистецтво з-за ґрат", - повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс у Facebook .



Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis



Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis

Також Перебийніс закликав залишати відгуки і слова підтримки на сторінці Посольства України у Празі.

Нагадаємо, що 27 червня, виповнилося рівно 1000 днів із дня незаконного затримання у Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. У листопаді Сущенка етапували в колонію № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно), де він перебуває і нині.

До звільнення Сущенка закликали Держдеп США, ЄС, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, у комітетах ООН, Сейм Польщі, МЗС Литви. На засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні США та ЄС виступили із закликом звільнити Сущенка.