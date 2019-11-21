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У "проблемному" місті на Львівщині почали опалювальний сезон - уряд

"Сьогодні зранку розпочато нагрівання систем, протягом дня в домівки мешканців міста почне надходити тепло", - повідомив прем'єр
У місті Новояворівськ, що на Львівщині, розпочали опалювальний сезон. Затримка з початком опалення там виникла через непідготовлену інфраструктуру.
У "проблемному" місті на Львівщині почали опалювальний сезон - уряд Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське".

"Сьогодні зранку розпочато нагрівання систем, протягом дня в домівки мешканців міста почне надходити тепло", - повідомив прем'єр.

У ще одному "проблемному" місті - Новому Роздолі - опалення обіцяють відновити 22 листопада. Наразі там тривають роботи з ліквідації проривів на теплотрасах.

"Уряд притягнув до дисциплінарної відповідальності керівництво АРМА за допущення зриву опалювального сезону в регіоні та відсторонив його від виконання обов'язків", - зазначив Гончарук.

15 листопада стало відомо, що уряд передав в управління Нафтогазу Новояворівську та Новороздільську ТЕЦ. У Нафтогазі повідомили, що ситуація на ТЕЦ критична.

Раніше ТЕЦ керувала компанія "Гарант Енерго М", якій їх передала АРМА. За час управління ТЕЦ, "Гарант Енерго М" наростив заборгованість за газ перед "Нафтогазом" на 400 мільйонів гривень - до 800 мільйонів гривень. Через це, відповідно до закону, на ТЕЦ не постачали газ під час початку опалювального сезону.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" повідомив про можливий зрив опалювального сезону в Дніпрі

 
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21 11 2019 13:55
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