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У ПЦУ відповіли на заклики УПЦ МП до Варфоломія відкликати томос

Немає підстав говорити про принципову неможливість визнання помісної Української православної церкви з боку інших православних церков
В Українській православній церкві заявили, що для відкликання томосу немає жодних підстав.
У ПЦУ відповіли на заклики УПЦ МП до Варфоломія відкликати томос Фото: ПЦУ

"Те, що сприйняття рішення надати Православній церкві України патріарший та синодальний томос про автокефалію в повній мірі ще не відбулося, аж ніяк не означає, що цього не станеться взагалі", - повідомляє прес-служба ПЦУ.

У ПЦУ зазначили, що немає підстав говорити про принципову неможливість визнання помісної Української православної церкви з боку інших православних церков.

"А очікувати цілковитої рецепції лише через 3 місяці після проголошення томосу дещо недоречно. Тим більше робити це представникам Російської православної церкви, яка сама очікувала на своє визнання 141 рік (1692 місяці!)", - наголосили в Українській православній церкві.

Також у ПЦУ зауважили, що намагання називати історичну та канонічну аргументацію рішень Константинопольської Церкви "безпідставною, штучною, надуманою та такою, що суперечить церковним канонам" є необґрунтованим, бо УПЦ МП не наводить ніяких аргументів щодо цього звернення, окрім епітетів.

"Церковну єдність порушує той, хто в односторонньому порядку розриває Євхаристійне спілкування з не догматичних причин. Саме це зробила РПЦ та її українська митрополія", - нагадали у ПЦУ.

"Для відкликання патріаршого та синодального томосу про автокефалію Православної церкви України немає жодних підстав, як би цього не прагнули у Кремлі і не ретранслював такі думки Московський патріархат в Україні", - наголосили у прес-службі церкви.

Нагадаємо, що священний Синод УПЦ МП на засіданні 3 квітня закликав відкликати Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

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06 04 2019 11:29
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