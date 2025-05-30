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ПОЛІТИКА

У Раді Безпеки ООН США висувають ультиматум кремлю щодо війни в Україні

30 травня 2025, 10:30
У Раді Безпеки ООН США висувають ультиматум кремлю щодо війни в Україні
Фото: reuters.com
Вашингтон також може запровадити нові санкції проти рф.

Виконувач обов’язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки в четвер, 29 травня, заявив що пропозиція Вашингтона стосовно припинення вогню у війні проти України є “найкращим можливим результатом для росії”, і російський диктатор владімір путін повинен прийняти цю угоду.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми хочемо працювати з росією, в тому числі над цією мирною ініціативою та економічним пакетом. Військового вирішення цього конфлікту не існує. …Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для росії. путін повинен прийняти цю угоду", - сказав Келлі. 

Він нагадав, що першим кроком США була пропозиція щодо негайного, безумовного і всеосяжного припинення вогню, на яку Україна погодилася.

"З того часу ми закликаємо росію погодитися на припинення вогню", - додав Келлі.

Штати хочуть, щоб рф погодилася на всеосяжне 30-денне припинення вогню на суші, в повітрі, на морі та на припинення ударів по об'єктах критичної інфраструктури. 

"Якщо росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль щодо припинення цього конфлікту", - попередив Келлі, зазначивши, що Вашингтон також може запровадити нові санкції проти росії.

Він сказав, що після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з путіним минулого тижня, очікується, що росія надасть так званий “меморандум”, у якому буде викладено її бачення припинення вогню.

"Ми будемо оцінювати серйозність намірів росії щодо припинення війни не лише за змістом цього документа, але, що більш важливо, за діями росії", - сказав Келлі, засудивши нещодавні удари рф по Україні як такі, що не демонструють "прагнення до миру".

Представник росії в ООН Васілій Нєбєнзя заявив, що москва має намір продовжувати прямі переговори з Україною. 

"М'яч на полі України: або переговори, а потім мир, або неминуча поразка України на полі бою з іншими умовами завершення конфлікту", - заявив Нєбєнзя на засіданні Ради Безпеки ООН.

Заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин сказала, що рф не демонструє жодного справжнього наміру припинити війну. Україна закликала запровадити проти рф сильніші санкції.

"Україна послідовно демонструє відданість дипломатії й залишається відкритою до будь-якого формату, який може дати відчутні результати", - сказала Гайовишин, але додала, що Київ ніколи не визнає претензії росії на будь-які тимчасово окуповані українські території.

"Ми не потерпимо втручання у суверенні рішення, включаючи нашу оборону чи альянси. Жодного умиротворення агресора не повинно бути. Такі спроби лише заохочують майбутню агресію", - додала Гайовишин.

Київ уже передав москві свої пропозиції щодо припинення вогню, тим часом росія досі готує свій "меморандум" і все ще не передала його українській стороні. Україна закликала рф не затягувати переговори.

Нова зустріч України та рф може відбутися у Стамбулі вже 2 червня. За словами спецпредставника Трампа Кіта Келлога, до переговорів приєднаються також безпекові радники з США, Франції, Німеччини та Британії. 

СШАвійнаРада Безпеки ООНпереговори з рф

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