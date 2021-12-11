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У Раді пропонують розділити орендну плату за землю та земельний податок

Законопроєкт пропонує встановити правило, за яким орендна плата за земельні ділянки державної, комунальної власності, передані в оренду суб’єктами права постійного користування земельними ділянками, не є складовою плати за землю
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують не враховувати орендну плату за ділянки комунальної та держвласності складовою частиною плати за землю.
У Раді пропонують розділити орендну плату за землю та земельний податок Фото: agropolit.com

Про це повідомляється на сайті Ради, пише "Економічна правда".

Серед авторів законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей справляння земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, які перебувають постійному користуванні" №6291, зареєстрованого 5 листопада, - зокрема, голова Комітету ВР з аграрної та земельної політики Микола Сольський, нардепи Олександр Гайду, Максим Гузенко, Артем Чорноморов (усі - "Слуга народу") та Іван Чайківський (депутатська група "За майбутнє").

Законопроєкт пропонує встановити правило, за яким орендна плата за земельні ділянки державної, комунальної власності, передані в оренду суб’єктами права постійного користування земельними ділянками, не є складовою плати за землю.

"Передача в оренду земельних ділянок державних і комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у постійному користуванні, для вирощування сільськогосподарських культур сприятиме збільшенню доходів місцевих бюджетів, оскільки орендарі таких земель, використовуючи орендовані земельні ділянки, будуть сплачувати або єдиний податок або інші податки, що діють при загальній системі оподаткування", - йдеться у пояснювальній записці.

Нардепи заявляють, що прийняття документу дозволить збільшити доходи місцевих бюджетів та сприятиме виведенню з тіні використання земель державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Нагадаємо, що в уряді очікують додаткові 10 мільярдів доларів інвестицій від ринку землі

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12 11 2021 17:54
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