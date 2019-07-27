У редакцію російського "Дождя" навідались співробітники поліції
Поліцейські передали головному редактору Олександрі Перепеловій повістку в зв’язку з "кримінальною справою щодо Мосміськвиборчкому". Перепелову зобов’язали прибути в управління з розслідування особливо важливих справ. Її збираються допитати в якості свідка, інформує російська служба "Радіо Свобода".
Повідомляється, що слідчий, який викликав журналістку на допит, веде справу Любові Соболь – однієї з незареєстрованих кандидатів у депутати Мосміськдуми.
Нагадаємо, 27 липня у Москві близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.
Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію. Силовики затримали вже понад 400 людей у центрі Москви.
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