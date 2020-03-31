ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У роботі YouTube стався збій
Проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 7 до 9 години ранку за київським часом.
ukrinform.ua/
Про це повідомляє портал Downdetector, передає УКРІНФОРМ.
Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 7 до 9 години ранку за київським часом.
Більшість користувачів (68%) поскаржилися на роботу переглядів відео. 23% відзначили проблеми з вебсайтом, а 7% - із завантаженням відео на платформу.
Скарги надходили зі США, країн Європи, Японії та інших країн.
Нагадаємо, що компанія Google, яка є власником відеохостингу YouTube, попередила, що через епідемію коронавірусу та карантинні заходи, запроваджені у багатьох країнах світу, змушена переводити сервіси YouTube на автоматизоване обслуговування.
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31 03 2020 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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