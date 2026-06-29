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У росії почали карати за перепродаж бензину на тлі паливної кризи

29 червня 2026, 14:46
У росії почали карати за перепродаж бензину на тлі паливної кризи
Фото: epravda.com
Дефіцит бензину в росії виник унаслідок українських ударів по нафтопереробній галузі.

В Іркутській області рф поліція склала чотири протоколи на місцевих мешканців, які на фоні паливної кризи спробували перепродати бензин за завищеними цінами.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на регіональне управління МВС.

Протоколи склали за адмінстаттею щодо здійснення підприємницької діяльності без держреєстрації або спеціального дозволу. У трьох випадках бензин намагалися продати через інтернет, ще в одному прямісінько біля автозаправної станції. Одним із порушників став 20-річний місцевий житель, який на онлайн-майданчику опублікував оголошення про продаж палива по 250 рублів за літр, та замість покупців до нього приїхали оперативники.

Наприкінці минулого тижня губернатор Ігор Кобзєв оголосив в Іркутській області режим підвищеної готовності, щоб не допустити надзвичайної ситуації через паливну кризу. Він також рекомендував регіональному управлінню МВС та Росгвардії "забезпечити дотримання громадського порядку в чергах" і припиняти спроби незаконного продажу палива.

Нагадаємо, дефіцит бензину в росії виник унаслідок українських ударів по нафтопереробній галузі. Після серії атак на ключові НПЗ країна зіткнулася з нестачею пального, а в десятках регіонів запровадили обмеження на його продаж. Дефіцит охопив понад 50 регіонів росії, а через пошкодження московського НПЗ перебої з постачанням лише посилилися.

НПЗпаливоудари по рф

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