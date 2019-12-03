У Росії почали створення "суверенного інтернету"
У відомстві повідомили, що мережа буде повністю готова через два роки, а перший етап роботи буде завершено до кінця 2019 року. До цього часу військові мають намір прокласти волоконно-оптичний кабель через Арктику.
Для мережі створять власний пошуковик, електронний журнал обліку дій, а також свою систему ідентифікації користувачів. Мережа буде повністю закрита від світового інтернету і не матиме точок обміну трафіком з ним. Всю інформацію планується зберігати на серверах Міноборони Росії, яке вже почало створювати територіально-розподільчі центри обробки даних, повідомляє ZN.UA.
На проект щодо ізоляції російського сегменту інтернету від глобальної мережі вже закладено кошти в бюджет Російської Федерації на 2019-2021 роки. У 2019 році буде створена система моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування". У 2020-2021 роках буде здійснена "подальша реалізація проекту".
14 грудня 2018 члени Ради федерації Росії Андрій Клішас, Людмила Бокова і Андрій Луговий внесли в Держдуму РФосійської Федерації законопроект "про захист російського інтернету від загроз з боку інших держав", який передбачає відключення Рунета від світової мережі. За їх словами, прийняття законопроекту необхідне через загрозу агресивних дій у кіберпросторі, яка нібито виходить від США. 12 лютого 2019 Держдума Росії прийняла законопроект у першому читанні.
10 березня у Москві пройшов мітинг за вільний інтернет. Участь у протестах, за незалежними підрахунками, взяли щонайменше 15 тисяч людей. За версією силовиків, на акцію прийшли 6,5 тисяч учасників.
У Петербурзі пройшла аналогічна акція, яку організували члени "Лібертаріанської партії" і руху "АгітРоссія": там на двері офісу Роскомнагляду учасники наклеїли захисну стрічку та плакат з написом "Тут вбивають російський інтернет", а також запалили фаєр.
Раніше, у Москві на проспекті Сахарова затримали 15 учасників узгодженого мітингу проти ізоляції російського інтернету.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пояснив, для чого, на його думку, потрібний закон про ізоляцію російського інтернету, який дозволить владі контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету із зовнішнім світом.
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