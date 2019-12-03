У Росії почали створення "суверенного інтернету"

Мережа буде повністю готова через два роки, а перший етап роботи буде завершено до кінця 2019 року

Міністерство оборони Росії приступило до створення мультисервісної транспортної мережі зв'язку, яка стане основою для "суверенного інтернету".

У відомстві повідомили, що мережа буде повністю готова через два роки, а перший етап роботи буде завершено до кінця 2019 року. До цього часу військові мають намір прокласти волоконно-оптичний кабель через Арктику.

Для мережі створять власний пошуковик, електронний журнал обліку дій, а також свою систему ідентифікації користувачів. Мережа буде повністю закрита від світового інтернету і не матиме точок обміну трафіком з ним. Всю інформацію планується зберігати на серверах Міноборони Росії, яке вже почало створювати територіально-розподільчі центри обробки даних, повідомляє ZN.UA.

На проект щодо ізоляції російського сегменту інтернету від глобальної мережі вже закладено кошти в бюджет Російської Федерації на 2019-2021 роки. У 2019 році буде створена система моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування". У 2020-2021 роках буде здійснена "подальша реалізація проекту".

14 грудня 2018 члени Ради федерації Росії Андрій Клішас, Людмила Бокова і Андрій Луговий внесли в Держдуму РФосійської Федерації законопроект "про захист російського інтернету від загроз з боку інших держав", який передбачає відключення Рунета від світової мережі. За їх словами, прийняття законопроекту необхідне через загрозу агресивних дій у кіберпросторі, яка нібито виходить від США. 12 лютого 2019 Держдума Росії прийняла законопроект у першому читанні.

10 березня у Москві пройшов мітинг за вільний інтернет. Участь у протестах, за незалежними підрахунками, взяли щонайменше 15 тисяч людей. За версією силовиків, на акцію прийшли 6,5 тисяч учасників.