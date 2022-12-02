У росії розбився винищувач МіГ-31

У Приморському краї рф розбився військовий літак МіГ-31. Екіпаж винищувача встиг катапультуватись.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на екстрені служби рф.

"МіГ-31 розбився у Примор'ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність", – пише видання, посилаючись на міноборони рф.

Примітно, що рф зазнала вже понад десять небойових втрат військової авіації з початку лютого 2022 року.

Зазначимо, що російський Міг-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які є малопомітними для української протиповітряної оборони, у чому й полягає їхня основна небезпека.

"Кинжал" вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії – тобто для запуску з літаків.

Ракетний комплекс створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 – Міг-31К.

Раніше повідомлялось, що росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні.