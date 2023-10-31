У росії заявили, що спіймали "координатора" замаху на Царьова

У ФСБ заявили, що згідно з результатами розслідування, координатором замаху на Царьова є 46-річчя жителя Ялти, який нібито "за завданням СБУ" організував стеження за колаборантом.

російська федеральна служба безпеки заявила про затримання "координатора" замаху на зрадника та колаборанта Олега Царьова.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

У ФСБ заявили, що згідно з результатами розслідування, координатором замаху на Царьова є 46-річчя жителя Ялти, який нібито "за завданням СБУ" організував стеження за колаборантом.

Там вигадали, що затриманий у Ялті обладнав схованку із засобами ураження, які надалі застосовував при "замаху". При цьому підозрюваний нібито дав "зізнавальні свідчення про свою співпрацю із СБУ".

Чоловік вигадав, що його "завербували" у січні 2023 року. У лютому він влаштувався працювати до ялтинського санаторію, де проживав зрадник. Координатор отримував вказівки щодо збору інформації для підготовки замаху, даних про пересування та місцезнаходження Царьова, а також щодо підбору місць для зберігання зброї.

Повідомляється, що при обшуках у підозрюваного знайшли готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, компоненти для його виготовлення, засоби конспіративного зв'язку з кураторами, фотографії Царьова, схеми підходів до місць його проживання та роботи.

Також російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що зараз стан здоров'я Царьова лікарі оцінюють як задовільний, а "загрози життю немає".

27 жовтня у соцмережах писали про нібито замах на Царьова. Пізніше у Telegram-каналі зрадника з'явилося повідомлення з деякими подробицями замаху зі слів його рідних.

Повідомлялося, що у Царьова двічі стріляли у санаторії, де він живе. Його доставили до лікарні непритомним, з великою крововтратою.