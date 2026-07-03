У замаху на олігарха Єрмолаєва підозрюють жінку, яка видавала себе за чоловіка

Ймовірна підозрювана може бути українського походження.

У замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако підозрюють жінку віком близько тридцяти років, яка видавала себе за чоловіка.

Про це повідомляє Le Figaro.

За інформацією ЗМІ, через 48 годин після вибуху, в результаті якого в понеділок, 29 червня, у Монако троє людей отримали важкі поранення, місцева судова поліція встановила підозрювану особу. Її місцеперебування встановлено в одній з європейських країн.

Як стало відомо BFMTV, особа, яку підозрюють у залишенні сумки з вибухівкою, насправді є жінкою. З огляду на дані, зібрані в ході розслідування, "ця особа, ймовірно, маскується, щоб виглядати як чоловік".