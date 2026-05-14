Трамп залишив лист для Венса на випадок своєї недієздатності

14 травня 2026, 10:37
На Трампа вже тричі намагалися скоїти замах під час другої каденції.

Дональд Трамп залишив лист для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.

Про це розповів заступник помічника президента Себастьян Горка у подкасті Pod Force One, цитує Fox News.

За словами Горки, лист лежить у шухляді столу президента в Овальному кабінеті. Він також підтвердив наявність у Білому домі відповідних протоколів на випадок, якщо Венсу доведеться перебрати президентські повноваження. "У нас є протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але у нас є протоколи", – заявив посадовець.

Горка також охарактеризував Трампа як "найвпливовішу людину з часів Двайта Ейзенхауера", зазначивши, що "всі хочуть визнання від цієї людини" і прагнуть сидіти з ним за одним столом.

Згідно з американською Конституцією, віцепрезидент є першим у черзі на президентство у разі смерті, відставки, імпічменту або недієздатності чинного глави держави.

Питання наступництва є особливо актуальним з огляду на те, що під час другої каденції на Трампа вже тричі намагалися скоїти замах. У липні 2024 року в нього стріляли на передвиборчому мітингу в Батлері, у вересні того ж року стрілянина сталася біля гольф-клубу президента у Флориді, а у квітні цього року нападник опинився в безпосередній близькості від Трампа під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

Дональд ТрампзамахДжей Ді Венс

