Трамп залишив лист для Венса на випадок своєї недієздатності

На Трампа вже тричі намагалися скоїти замах під час другої каденції.

Дональд Трамп залишив лист для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.

Про це розповів заступник помічника президента Себастьян Горка у подкасті Pod Force One, цитує Fox News.

За словами Горки, лист лежить у шухляді столу президента в Овальному кабінеті. Він також підтвердив наявність у Білому домі відповідних протоколів на випадок, якщо Венсу доведеться перебрати президентські повноваження. "У нас є протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але у нас є протоколи", – заявив посадовець.

Горка також охарактеризував Трампа як "найвпливовішу людину з часів Двайта Ейзенхауера", зазначивши, що "всі хочуть визнання від цієї людини" і прагнуть сидіти з ним за одним столом.

Згідно з американською Конституцією, віцепрезидент є першим у черзі на президентство у разі смерті, відставки, імпічменту або недієздатності чинного глави держави.

Питання наступництва є особливо актуальним з огляду на те, що під час другої каденції на Трампа вже тричі намагалися скоїти замах. У липні 2024 року в нього стріляли на передвиборчому мітингу в Батлері, у вересні того ж року стрілянина сталася біля гольф-клубу президента у Флориді, а у квітні цього року нападник опинився в безпосередній близькості від Трампа під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.