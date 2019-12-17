У розгулі нелегального азартного бізнесу і занепаді справжньої лотереї винуваті чиновники

Нинішня ситуація, коли під виглядом різних «лотерей» діють гральні заклади, а справжня лотерея перебуває в занепаді - це провина чиновників з Міністерства фінансів, які багато років ігнорують свої обов'язки.

Таку думку висловив в інтерв'ю ZN.UA президент провідного лотерейного оператора України, компанії М.С.Л. Георгій Ложенко, передає LB.ua.

За його словами, Міністерство фінансів мало всі можливості за шість років - з 2013 року (рік прийняття закону "Про державні лотереї", - ред.) - зробити ринок прозорим, ввівши чіткі правила проведення лотерей. Але просто ігнорувало свої обов'язки, не замислюючись ні про напрацювання досвіду, ні про вдосконалення контролю за ринком.

"Держава цього не зробила, бо чиновникам це було не вигідно", - вважає президент М.С.Л.

Відсутністю контролю з боку регулятора - Міністерства фінансів, за словами Ложенка, скористалися шахраї, "які ідею ЛТС (лотерейний термінал самообслуговування) перекрутили в ігрові автомати".

"Усі наші спроби зупинити нелотерейний процес і звернення в правоохоронні органи, у Мінфін, з проханням припинити оце свавілля з використанням нашого бренда шахраями, наштовхувалися на байдужість... Розумієте, лотерейний оператор не може замінити законодавця і силові органи. Він не диктує ринку правил гри. Це функція держави», - зазначив Ложенко.

Він також додав, що вважає неправильним підхід нинішнього урядового законопроєкту про легалізацію грального бізнесу, в якому лотерею зараховано до азартної гри.

"Лотерея і гральний бізнес принципово відрізняються. Але автори законопроєктів не переймаються з'ясуванням цього", - зазначив Ложенко.

У лотереї, за його словами, зовсім інші принципи організації гри, інша система контролю, принципи регулювання і система оподаткування.

"І до останнього п'ятиріччя вона ніколи не потерпала від криміналу, фіктивних виграшів, неврахованих білетів. Тільки тепер, коли на ринку запанувала безконтрольність, усе різко змінилося. Але, вибачте, не лотерейні компанії створили цей безлад. Це чиновники постаралася. Однак ніхто не заважає виконати закон про лотереї. Щоб під вивіскою "лото" була саме лотерея, а не якась азартна гра, в нормальних країнах існує окремо закон про лотереї і окремо закон для грального бізнесу. Адже за своєю суттю це різні речі, які дуже небажано схрещувати в одному законі", - резюмував Ложенко.

Нагадаємо, що Законопроєкт №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" не вирішує проблеми стосовно розмежування лотерей та інших азартних ігор, які маскуються під виглядом лотерейної діяльності та потребує значного доопрацювання.