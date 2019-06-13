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У шахті на Донеччині загинуло двоє гірників

У Донецькій області на шахтоуправлінні "Покровське" внаслідок нещасних випадків загинули двоє гірників
У зв’язку з цим створені спеціальні комісії, що встановлюватимуть причини нещасних випадків.
У шахті на Донеччині загинуло двоє гірників Фото: Shutterstock

"12 червня на шахтоуправлінні «Покровське» внаслідок нещасного випадку загинув гірник очисного забою. У цей же день машиніст підземних установок отримав травми, несумісні з життям", —  повідомляє прес-служба підприємства, йдеться у "Громадське". 

Нагадаємо, напередодні на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників.

 

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13 06 2019 19:28
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