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У шахті на Донеччині загинуло двоє гірників
У Донецькій області на шахтоуправлінні "Покровське" внаслідок нещасних випадків загинули двоє гірників
Фото: Shutterstock
"12 червня на шахтоуправлінні «Покровське» внаслідок нещасного випадку загинув гірник очисного забою. У цей же день машиніст підземних установок отримав травми, несумісні з життям", — повідомляє прес-служба підприємства, йдеться у "Громадське".
Нагадаємо, напередодні на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників.
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13 06 2019 19:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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