У шахті на Донеччині загинуло двоє гірників У Донецькій області на шахтоуправлінні "Покровське" внаслідок нещасних випадків загинули двоє гірників

У зв’язку з цим створені спеціальні комісії, що встановлюватимуть причини нещасних випадків.

Фото: Shutterstock

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