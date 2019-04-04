У штабі Порошенка розповіли, за яких умов вибачаться перед Зеленським за "маріонетку Коломойського"

"Якщо Володимир Зеленський не отримував $41 млрд від структур Коломойського, якщо не користується його транспортом, адвокатами, охороною, якщо його не 7 років розкручує канал Коломойського, звиняйте"

мУ штабі чинного президента Петра Порошенка розповіли, за яких умов вибачаться перед Володимиром Зеленським за те, що назвали його "маріонеткою Коломойського".

"Ми також могли б укласти список того, за що повинен вибачитись Зеленський: за те, що назвав Україну порноактрисою, а Томос - "термосом"; за ображання релігійних почуттів мусульман він вибачився перед Кадировим, тут він має вибачитись перед православними. Й вибачитися за жарти під час Майдану", - заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, інформує "Еспресо ТВ".

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадян має сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.