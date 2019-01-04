У штабі Зеленського розраховують на голоси опонентів у другому турі

Також у штабі Зеленського очікують, що в другому турі явка виборців буде вищою

У штабі кандидата в Президенти України Володимира Зеленського очікують, що в другому турі за нього проголосує значна більшість виборців, які в першому турі віддали голоси іншим кандидатам.

"Якщо вірити соціології, яка проводилася до першого туру, то перетікання (голосів - ред.) дуже значні - і від Юлії Володимирівни, і від Петра Олексійовича, і від багатьох інших, хто сьогодні вже залишився в першому турі. Це відкрита інформація. Що стосується другого туру, потрібна нова соціологія. Але якщо спиратися на соціологію за день до виборів, то в другому турі Зеленський більш ніж удвічі випереджав будь-кого з трійки - що Юлію Володимирівну, що Петра Олексійовича", - заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє Укрінформ. На його думку, ця тенденція збережеться.

Також у штабі Зеленського очікують, що в другому турі явка виборців буде вищою.

Як повідомляв Укрінформ, у виборчому штабі Петра Порошенка вважають, що їх кандидат у президенти, діючий очільник держави має більший резерв для відбору голосів у другому турі виборів, ніж Володимир Зеленський.

Зокрема, представник виборчого штабу Порошенко Олег Медведєв упевнений, що за підсумками перший тур дозволив точно визначити кількість виборців, які голосували "по приколу", і ця категорія до другого туру не збільшиться. У штабі Порошенка водночас розраховують на зростання підтримки їх кандидата коштом тих виборців, які вже в першому турі дійшли висновку, що голосувати за Зеленського "несерйозно".

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними зі 181 із 199 територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%.

ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.