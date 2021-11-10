У Сіднеї скасували режим ізоляції, що діяв понад 3 місяці через COVID-19
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ.
ЗМІ нагадують, що під режим ізоляції, що тривав 106 днів, потрапили близько 5 млн мешканців міста. Однак тепер більше ніж 70% жителів старше 16 років пройшли курс вакцинації, а рівень захворюваності падає. Зокрема, за минулу добу в штаті Новий Південний Уельс виявили 486 нових випадків COVID-19.
Західні ЗМІ зазначають, що з опівночі понеділка знову відчиняються паби, ресторани та кафе, але лише для тих жителів, хто пройшов вакцинацію.
Австралійська медична асоціація заявила, що відновлення суспільного життя відбуватиметься поетапно, а інакше лікарні можуть виявитися перевантаженими, незважаючи на високий рівень вакцинації жителів.
Раніше влада Австралії повідомляла про намір із листопада почати скасовувати обмеження для жителів країни на міжнародні поїздки, що діяли вже півтора року.
Наразі локдауни діють на Австралійській столичній території та в Мельбурні.
Загалом в Австралії від початку пандемії коронавірусу виявили понад 129 тис. заражень, близько 1,4 тис. інфікованих померли.
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