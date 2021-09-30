НОВИНИАмериканська авіакомпанія United Airlines заявила у вівторок, що майже шість сотень її співробітників з США можуть звільнити у зв'язку з невиконанням вимог перевізника про обов'язкове щеплення від COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
United Airlines звільнить майже 600 співробітників через відмову вакцинуватися
Це було неймовірно складне рішення, але безпека нашої команди завжди була нашим першочерговим завданням
Про це повідомляє агенція Reuters.
На початку серпня компанія стала першим авіаперевізником у США, що вимагає щеплення від хвороби COVID-19 від усіх своїх працівників, які працюють у сфері внутрішніх перевезень.
У компанії заявили, що у вівторок розпочався процес звільнення 593 співробітників, які вирішили не вакцинуватися.
"Це було неймовірно складне рішення, але безпека нашої команди завжди була нашим першочерговим завданням", - сказали в авіакомпанії.
Зазначені працівники компанії ще можуть зберегти свої робочі місця, якщо їх буде вакциновано до дня офіційного оголошення про звільнення.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 29 вересня зафіксували 233 558 660 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 4 778 872 смерті, одужали 210 386 345 осіб.
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30 09 2021 14:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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