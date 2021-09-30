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United Airlines звільнить майже 600 співробітників через відмову вакцинуватися

Це було неймовірно складне рішення, але безпека нашої команди завжди була нашим першочерговим завданням
Американська авіакомпанія United Airlines заявила у вівторок, що майже шість сотень її співробітників з США можуть звільнити у зв'язку з невиконанням вимог перевізника про обов'язкове щеплення від COVID-19.
United Airlines звільнить майже 600 співробітників через відмову вакцинуватися
Про це повідомляє агенція Reuters.
 
На початку серпня компанія стала першим авіаперевізником у США, що вимагає щеплення від хвороби COVID-19 від усіх своїх працівників, які працюють у сфері внутрішніх перевезень.
 
У компанії заявили, що у вівторок розпочався процес звільнення 593 співробітників, які вирішили не вакцинуватися.
 
"Це було неймовірно складне рішення, але безпека нашої команди завжди була нашим першочерговим завданням", - сказали в авіакомпанії.
 
Зазначені працівники компанії ще можуть зберегти свої робочі місця, якщо їх буде вакциновано до дня офіційного оголошення про звільнення.
 
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 29 вересня зафіксували 233 558 660 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 4 778 872 смерті, одужали 210 386 345 осіб.
 
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30 09 2021 14:26
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