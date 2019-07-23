ПОЛІТИКА НОВИНИПредставник партії "Слуга народу" заявили про затягування підрахунку голосів на окрузі 135 в Одесі, де перемагає Олександр Леонов від "Слуги", а на другому місці Сергій Ківалов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У "Слузі народу" заявили про затягування підрахунку голосів на окрузі Ківалова
"Дивні речі відбуваються на 135 ОВК, не дивлячись на те, що Сергій Ківалов публічно визнав програш - триває навмисне затягування підрахунку голосів"
Фото: з вільних джерел
У приміщенні Приморської райадміністрації, де знаходиться 135 окружна виборча комісія, немає більшості членів комісії. Як кажуть присутні там люди, все через технічну перерву, повідомляє "Громадське".
"Дивні речі відбуваються на 135 ОВК, не дивлячись на те, що Сергій Ківалов публічно визнав програш - триває навмисне затягування підрахунку голосів. Так на даний момент в приміщенні ОВК немає більшості в комісії, з причини технічної перерви, яка неможлива за законом України! Члени ДВК, які приїхали здавати протоколи, не спали вже 48 годин!" - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, що висуванець партії "Слуга народу" Дмитро Нальотов переміг на виборах у 144 окрузі в Полтаві.
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