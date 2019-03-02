У Софійському соборі розпочалася інтронізація митрополита Епіфанія

У Софійському соборі близько 9:00 в неділю почалася інтронізація (на світський манер - інавгурація) митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

На інтронізацію приїхали численні церковні ієрархи, в тому числі глава УГКЦ Святослав (Шевчук), президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, члени Кабінету Міністрів, повідомляє кореспондент LB.ua.

На церемонію були запрошені близько 150 осіб.



Фото: LB.ua

Епіфанію сьогодні виповнюється 40 років. Він народився в 1979 в Одеській області в сім'ї робітників. Навчався в Київській духовній семінарії УПЦ КП і пізніше в Київській духовній академії.



Фото: LB.ua

21 грудня 2007 архієпископом Переяслав-Хмельницьким Димитрієм (Рудюком) в Михайлівському Золотоверхому монастирі пострижений у чернецтво з ім'ям Епіфаній в честь святителя Епіфанія Кіпрського.

У 2008 році став секретарем предстоятеля УПЦ КП Філарета (Денисенка).

28 червня 2013 року рішенням Архієрейського собору УПЦ КП зведений в сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського і призначений Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея. За статутом, намісник повинен допомагати главі церкви в керівництві парафіями в Київській області, а в разі смерті Патріарха стане Місцеблюстителем патріаршого престолу.

15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі його обрали предстоятелем новоствореної Православної церкви України з титулом митрополит Київський і всієї України.



Фото: LB.ua

Нагадаємо, після інтронізації глави ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія, запланованої на 3 лютого, відбудеться перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).