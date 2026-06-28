У Сомалі жінку ув'язнили на три роки через коментарі в соцмережах

Вона критикувала владу за високі ціни та безробіття.

У Сомалі винесли вирок 27-річній Садії Моалім Алі за коментарі в соціальних мережах. Жінка критикувала владу за безробіття, високі ціни на пальне та корупцію.

Випускницю медичного факультету визнали винною в образі державних установ. Серед іншого, вона писала у Facebook та TikTok коментарі про примусові виселення на території країни, а також про "кумівство" в органах влади.

"Трирічний вирок ув'язнення, винесений сьогодні викликає глибоке занепокоєння та є принципово несправедливим. Цей політично мотивований арешт і засудження відображає тривожну тенденцію судової влади, політичної помсти та зловживання державною владою", – заявив колишній прем'єр-міністр Сомалі Хассан Алі Хайре.