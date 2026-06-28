У Сомалі жінку ув'язнили на три роки через коментарі в соцмережах
28 червня 2026, 11:57
Фото: Handout
Вона критикувала владу за високі ціни та безробіття.
У Сомалі винесли вирок 27-річній Садії Моалім Алі за коментарі в соціальних мережах. Жінка критикувала владу за безробіття, високі ціни на пальне та корупцію.
Про це повідомляє Guardian.
Випускницю медичного факультету визнали винною в образі державних установ. Серед іншого, вона писала у Facebook та TikTok коментарі про примусові виселення на території країни, а також про "кумівство" в органах влади.
"Трирічний вирок ув'язнення, винесений сьогодні викликає глибоке занепокоєння та є принципово несправедливим. Цей політично мотивований арешт і засудження відображає тривожну тенденцію судової влади, політичної помсти та зловживання державною владою", – заявив колишній прем'єр-міністр Сомалі Хассан Алі Хайре.
У Коаліції сомалійських правозахисників зазначили, що цей випадок відображає систематичну дискримінацію жінок у країні, які виступають за соціальні та політичні зміни.
"Жінки-правозахисниці в Сомалі продовжують стикатися зі значними ризиками, включаючи свавільні арешти, судові переслідування, залякування, булінг та дискримінацію за гендерною ознакою", – кажуть правозахисники.
Саму Садію відправили під варту 12 квітня. Як передає Guardian, в інтерв'ю вона заявила, що її катували: "Мене змусили лягати обличчям вниз на землю, після чого лили воду. Мене били ногами охоронці в чоботях. Вони стояли наді мною і били мене кийком". Згодом, як розповіла жінка, її тримали в камері без їжі та не дозволяли вийти в туалет. У суді Алі заявила, що поліціянти погрожували їй зґвалтуванням.
За даними медіа, сомалійську владу звинувачують у систематичних порушеннях прав людини з 2022 року. Проводячи арешти, затримання, переслідування, погрози та залякування, там намагаються змусити замовкнути журналістів, активістів та інших людей, які висловлюють відмінні від влади погляди, пишуть журналісти.