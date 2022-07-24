CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ хорватському Спліті туристичний катер з пів сотнею людей на борту не зміг пришвартуватись біля причалу та затонув.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Спліті катер з туристами врізався в набережну і затонув
Інші троє членів екіпажу, які пройшли алкотестер, були тверезими
Фото: Joško Šupić/Cropix
Про це повідомив пише "Європейська правда".
Інцидент стався близько 2:35 ночі з 21-метровим туристичним човном "Morska vila". На катері перебувало близько 50 осіб, ніхто не постраждав, вони встигли залишити судно.
Фото: Joško Šupić/Cropix
Неофіційно стало відомо, що 44-річний капітан "Morska vila" керував човном під впливом алкоголю: в його крові було виявлено більше одного проміле.
Інші троє членів екіпажу, які пройшли алкотестер, були тверезими.
Раніше капітана затримували за підозрою в тому, що він керував автомобілем у нетверезому стані, вчинивши таким чином кримінальне правопорушення – створення небезпеки для дорожнього руху.
Наразі він перебуває під кримінальним розслідуванням поліції Спліта.
Слідство встановить, чи було ще щось, окрім алкоголю та неправильнних дій капітана, що призвело до затоплення катера.
Нагадаємо, в середині липня на півдні Хорватії в районі міста Шибеник на узбережжі Адріатичного моря спалахнула масштабна лісова пожежа.
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