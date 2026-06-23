Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США почалися масові звільнення співробітників національної розвідки – CNN

23 червня 2026, 10:05
У США почалися масові звільнення співробітників національної розвідки – CNN
Фото: UNSPLASH
Сенатор Марк Уорнер і член Палати представників Джим Хаймс написали у листі, що стурбовані інформацією про можливе скорочення.
Президент США Дональд Трамп нещодавно призначив Білла Пулте новим виконувачем обов’язків голови національної розвідки США. Він, у свою чергу, з першого дня на посаді розпочав масштабне скорочення штату відомства.
 
Про це повідомляє CNN.
 
"Звільнення в рамках "глибинної держави" розпочалися", – зазначило джерело, маючи на увазі тіньові групи, що впливають на політичні та економічні процеси у федеральному уряді США.
 
Як з’ясувало CNN, минулого тижня Пулте з’явився на новій роботі на день раніше, заставши зненацька директора, що йде у відставку, Тулсі Габбарт і попросивши список усіх співробітників управління. Причому список мав містити рейтинги співробітників. Два джерела стверджують, що такий запит може бути пов’язаний із розпорядженням Пулте про проведення масових звільнень. Очікується, що скорочення сильно вдарять по Національному контртерористичному центру (NCTC) та Національному центру контррозвідки та безпеки.
 
Згідно з публікацією CNN, перші звільнення почалися вже в понеділок. Вони стартували після того, як демократи з комітетів з розвідки Сенату та Палати представників надіслали Пулте лист, у якому попередили його про ризики масштабного скорочення штату. Сенатор Марк Уорнер і член Палати представників Джим Хаймс написали у листі, що стурбовані інформацією про можливе скорочення.
 
Вони пояснили, що після скорочень у 2025 році та ймовірної нової хвилі звільнень такі рішення можуть поставити під загрозу місію організації, яка була створена після 11 вересня 2001 року для запобігання терористичним атакам у майбутньому.
 
"З огляду на ваш брак досвіду роботи в розвідувальному співтоваристві, важко уявити, що за такий короткий термін ви вже сформували повністю обґрунтовану думку щодо того, як скоротити ODNI, не наражаючи на ризик національну безпеку... вам слід утриматися від цього", – додали вони.

 

СШАрозвідка сша

Останні матеріали

Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Політика
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Переклад iPress – 23 червня 2026, 12:12
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 червня 2026, 07:58
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Політика
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 червня 2026, 13:45
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Політика
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Переклад iPress – 22 червня 2026, 11:53
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 червня 2026, 08:27
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". КДБ розставляє пастку. Частина 6 – Крейґ Анґер
Переклад iPress – 19 червня 2026, 14:00
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Політика
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 червня 2026, 12:27
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 червня 2026, 08:47
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється