У США почалися масові звільнення співробітників національної розвідки – CNN

Сенатор Марк Уорнер і член Палати представників Джим Хаймс написали у листі, що стурбовані інформацією про можливе скорочення.

Президент США Дональд Трамп нещодавно призначив Білла Пулте новим виконувачем обов’язків голови національної розвідки США. Він, у свою чергу, з першого дня на посаді розпочав масштабне скорочення штату відомства.

"Звільнення в рамках "глибинної держави" розпочалися", – зазначило джерело, маючи на увазі тіньові групи, що впливають на політичні та економічні процеси у федеральному уряді США.

Як з’ясувало CNN, минулого тижня Пулте з’явився на новій роботі на день раніше, заставши зненацька директора, що йде у відставку, Тулсі Габбарт і попросивши список усіх співробітників управління. Причому список мав містити рейтинги співробітників. Два джерела стверджують, що такий запит може бути пов’язаний із розпорядженням Пулте про проведення масових звільнень. Очікується, що скорочення сильно вдарять по Національному контртерористичному центру (NCTC) та Національному центру контррозвідки та безпеки.