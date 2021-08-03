У США тестують нові ліки від COVID-19, результат назвали "багатообіцяючим"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє USA Today.
Ці ліки Merck розробив спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics.
Молнупіравір (Molnupiravir) був протестований на більш як 200 пацієнтах з коронавірусом, які не потребували госпіталізації. У групі хворих, що отримували препарат, зафіксували швидше зниження рівня заразності вірусу, ніж у тих пацієнтів, які приймали плацебо.
Провідний дослідник та професор Медичної школи Університету Північної Кароліни Вільям Фішер заявив, що висновки досліджень є багатообіцяючими, і дієвість препарату потрібно додатково вивчити.
Молнупіравір - противірусний препарат, приймається він перорально. Принцип дії заснований на пошкодженні вірусу при його реплікації.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 117 498 522 випадки COVID-19, зокрема 2 606 626 летальних, одужали 93 009 702 особи.
Читайте також: У Нідерландах 1300 людей покликали в клуб задля коронавірусного експерименту
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Не боїться висоти і глибини: Samsung представив "броньований" смартфон
- ВІДЕО Атмосфера і "пекельні" 430º: скеляста екзопланета здивувала астрономів
- ВІДЕО НБА: "Вашингтон" без Леня обіграв "Кліпперс", "Детройт" з Михайлюком програв "Нью-Йорку"
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19