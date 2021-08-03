У США тестують нові ліки від COVID-19, результат назвали "багатообіцяючим"

Американська компанія Merck, яка розробляє медикаменти, опублікувала попередні результати експериментального противірусного лікування препаратом Молнупіравір.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє USA Today.

Ці ліки Merck розробив спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics.

Молнупіравір (Molnupiravir) був протестований на більш як 200 пацієнтах з коронавірусом, які не потребували госпіталізації. У групі хворих, що отримували препарат, зафіксували швидше зниження рівня заразності вірусу, ніж у тих пацієнтів, які приймали плацебо.

Провідний дослідник та професор Медичної школи Університету Північної Кароліни Вільям Фішер заявив, що висновки досліджень є багатообіцяючими, і дієвість препарату потрібно додатково вивчити.

Молнупіравір - противірусний препарат, приймається він перорально. Принцип дії заснований на пошкодженні вірусу при його реплікації.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 117 498 522 випадки COVID-19, зокрема 2 606 626 летальних, одужали 93 009 702 особи.

Читайте також: У Нідерландах 1300 людей покликали в клуб задля коронавірусного експерименту