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У Стамбулі створили додаток для реєстрації бездомних тварин

Завдяки базі даних в додатку органи влади зможуть контролювати кількість та стан бездомних тварин
У Стамбулі запускають мобільний додаток для реєстрації бездомних тварин, у якому для кожної тварині з вулиці планують створити та вести окремий профіль, аби це сприяло ефективнішому пошуку для них домівок.
У Стамбулі створили додаток для реєстрації бездомних тварин Фото: twitter.com/AmbassadorZCat

Про ініціативу повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Milli Gazete.

«Додаток міститиме інформацію про кожну тварини в кожному з районів, інформацію про людей, які годують та доглядають за ними, а також про ветеринарів, які працюють у цьому районі. Кожна тварина матиме профіль, який міститиме фотографії, описи їх фізичних особливостей та регулярно оновлювану інформацію про стан їхнього здоров’я, що знайти їм домівку», - повідомляє видання.

Додаток називається SemtPati, його створення одобрене муніципалітетом Стамбула, розроблене компанією Koç Sistem.

Окрім того, завдяки базі даних в додатку органи влади зможуть контролювати кількість та стан бездомних тварин у Стамбулі та координувати такі заходи, як стерилізація. Додаток дозволить швидше надавати допомогу тваринам у надзвичайних ситуаціях, таких як травми чи хвороби, а також допомагатиме знаходити зниклих тварин. Користувачі зможуть повідомляти про надзвичайні ситуації через додаток, зареєструватися як волонтер.

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26 10 2020 10:07
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