У світі рекордно дорожчає кава через погану погоду у Гондурасі
Про це повідомляє Forbes, повідомляє "Громадське".
Так, якщо за 1 фунт кави у середині жовтня давали 0,93 долара, то у листопаді ціна зросла до 1,15 долара. При цьому у світі скоротилися запаси кави, які відслідковуються товарними біржами.
Аналітики пов’язують стрибок цін на каву з її поганим врожаєм у Гондурасі - третім найбільшим експортером кави у світі. Частка цієї країни у виробництві кави складає близько 10%.
Окрім сухої погоди, кавові плантації заразили епідемії різноманітних захворювань, які також погіршили врожай.
Водночас більшість плантацій та кавових складів Гондурасу підключені до моніторингу міжнародних товарних бірж. Як наслідок, зміни у врожаях кави та обсягів кави на складах Гондурасу впливають на ринкову інформацію набагато більше, аніж аналогічні зміни в інших країнах-виробниках кави.
Раніше повідомлялося, що світові ціни на чорний чай можуть зрости через посуху у Кенії.
Нагадаємо, що у світі 60% видів кави під загрозою зникнення
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