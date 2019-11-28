У світі рекордно дорожчає кава через погану погоду у Гондурасі

Аналітики пов’язують стрибок цін на каву з її поганим врожаєм у Гондурасі - третім найбільшим експортером кави у світі. Частка цієї країни у виробництві кави складає близько 10%

Ціни на каву на товарних біржах світу за останній місяць зросли на понад 23% через повідомлення про низький врожай у Гондурасі - одному з найбільших експортерів арабіки.

Про це повідомляє Forbes, повідомляє "Громадське".

Так, якщо за 1 фунт кави у середині жовтня давали 0,93 долара, то у листопаді ціна зросла до 1,15 долара. При цьому у світі скоротилися запаси кави, які відслідковуються товарними біржами.

Аналітики пов’язують стрибок цін на каву з її поганим врожаєм у Гондурасі - третім найбільшим експортером кави у світі. Частка цієї країни у виробництві кави складає близько 10%.

Окрім сухої погоди, кавові плантації заразили епідемії різноманітних захворювань, які також погіршили врожай.

Водночас більшість плантацій та кавових складів Гондурасу підключені до моніторингу міжнародних товарних бірж. Як наслідок, зміни у врожаях кави та обсягів кави на складах Гондурасу впливають на ринкову інформацію набагато більше, аніж аналогічні зміни в інших країнах-виробниках кави.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на чорний чай можуть зрости через посуху у Кенії.

Нагадаємо, що у світі 60% видів кави під загрозою зникнення