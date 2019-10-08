CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок вибуху автоцистерни з пальним на сході Танзанії загинули щонайменше 57 людей. Ще багато людей дістали опіки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Танзанії вибухнула автоцистерна з пальним: щонайменше 57 загиблих
У Східній Африці поширені випадки загибелі людей унаслідок вибухів під час крадіжок пального з пошкоджених цистерн
Фото:Twitter
Свідки вибуху в містечку Морогоро, яке знаходиться приблизно за 200 км від економічного центру Танзанії Дар-ес-Салам розповіли, що навколо цистерни з паливом, яка потрапила в аварію, зібралися десятки людей. Люди намагалися набрати собі пальне, коли танкер спалахнув і вибухнув, повідомляє "Громадське".
У Східній Африці поширені випадки загибелі людей унаслідок вибухів під час крадіжок пального з пошкоджених цистерн.
Нагадаємо, що у Франкфурті-на-Майні в неділю, 7 липня, проходить підготовка до операції зі знешкодження бомби часів Другої світової війни, в зв'язку з чим було евакуйовано близько 16,5 тисячі осіб, в тому числі 25 пацієнтів однієї з лікарень, перебувають в комі.
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