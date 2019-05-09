У центрі Києва згорів автомобіль сина Гонтаревої, - ВІДЕО
Пожежа сталася сьогодні вночі на вул. Володимирській близько опівночі. Рятувальники прибули на місце через декілька хвилин, але автомобіль до того часу вже догорав, повідомляє "Інформатор".
Видання зазначає, що автомобіль стояв в арці за парканом, який був закритий, а на подвір'я будинку можна було потрапити тільки через під'їзд, на дверях якого встановлений домофон.
Після повної ліквідації пожежі рятувальники повідомили співробітників поліції про свої припущення: це цілком міг бути підпал. Audi згоріла дотла занадто швидко, були місця, де вона горіла значно сильніше, ніж в інших. Але точну причину буде відомо пізніше.
Видання зазначає, що згорілий автомобіль не був вказаний у декларації Гонтаревої, яка оновлювалася в 2018 році. За адресою, де сталася пожежа, розташований офіс компанії "Ревізіон", одним із бенефіціарів якої є Антон Гонтарев.
Люди в результаті пожежі не постраждали, але, крім автомобіля, були пошкоджені також двері і електропроводка під'їзду. На місці працювали правоохоронці та рятувальники.
Фото: Інформатор
Нагадаємо, напередодні Печерський районний суд Києва дав дозвіл детективам ДБР примусово доставити на допит ексголову НБУ Валерію Гонтареву.
Минулого тижня стало відомо, що Гонтарева, перебуваючи в Лондоні, потрапила під автомобіль.
Гонтарева заявила, що їй постійно погрожує Коломойський. Останні 10 місяців вона живе у Лондоні, де викладає у Лондонській школі економіки, а повернутися в Україну наразі не може, зокрема, через "відсутність верховенства права у країні". Вона звинуватила Генпрокуратуру в спробі дискредитувати реформи фінансового сектора.
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