Гонтареву в Лондоні збила машина

Екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль.

"Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі... Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другої", - заявила в коментарі LIGA.net екс-глава НБУ.

За словами Гонтаревої поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".

Нагадаємо, що Гонтареву кілька разів викликали на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка Курченка.

Гонтарева заявила, що їй постійно погрожує Коломойський. Останні 10 місяців вона живе у Лондоні, де викладає у Лондонській школі економіки, а повернутися в Україну наразі не може, зокрема, через "відсутність верховенства права у країні". Вона звинуватила Генпрокуратуру в спробі дискредитувати реформи фінансового сектора.