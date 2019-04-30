У ЦВК запевнили, що будуть готові провести дострокові вибори до Ради

У разі оголошення дострокових парламентських виборів, Центральна виборча комісія буде готова до їх проведення.

"Я думаю, у разі, якщо відповідне рішення буде прийняте на всіх законних підставах, то у нас мало шансів бути не готовими. Я б скоріше ставила питання, наскільки всі необхідні речі, які мають бути здійснені для того, щоб вони відбулися, будуть також оперативно вирішені, тому що ми маємо питання щодо законодавства, яке регулює (проведення виборів – ред.), питання щодо строків і порядку проведення публічних закупівель, які мають дуже важливий вплив, і які в рамках парламентських виборів будуть значно більшою проблемою, ніж на рівні президентських", - повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, інформує "Українська правда".

На думку Сліпачук, це є комплексним питанням, але ЦВК у межах своїх повноважень буде здійснювати все, щоб зробити ті кроків, які необхідні для виборчого процесу.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Володимира Зеленського у виборах президента України.

Раніше, Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду.