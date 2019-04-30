Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У ЦВК запевнили, що будуть готові провести дострокові вибори до Ради

ЦВК у межах своїх повноважень буде здійснювати все необхідне для виборчого процесу
У разі оголошення дострокових парламентських виборів, Центральна виборча комісія буде готова до їх проведення.
У ЦВК запевнили, що будуть готові провести дострокові вибори до Ради Фото: electioninfo.org.ua

"Я думаю, у разі, якщо відповідне рішення буде прийняте на всіх законних підставах, то у нас мало шансів бути не готовими. Я б скоріше ставила питання, наскільки всі необхідні речі, які мають бути здійснені для того, щоб вони відбулися, будуть також оперативно вирішені, тому що ми маємо питання щодо законодавства, яке регулює (проведення виборів – ред.), питання щодо строків і порядку проведення публічних закупівель, які мають дуже важливий вплив, і які в рамках парламентських виборів будуть значно більшою проблемою, ніж на рівні президентських", -  повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, інформує "Українська правда".

На думку Сліпачук, це є комплексним питанням, але ЦВК у межах своїх повноважень буде здійснювати все,  щоб зробити ті кроків, які необхідні для виборчого процесу.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Володимира Зеленського у виборах президента України.

Раніше, Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2019 15:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Війна за голови". Окупація Донбасу очима активістки з Донецька

"Війна за голови". Окупація Донбасу очима активістки з Донецька

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.