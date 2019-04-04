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У Тимошенко відреагували на пропозицію Зеленського про дебати

"Ми бачили ролик, у нас є час подумати"
Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка в президентських перегонах виявилася на третьому місці, поки не вирішила, чи брати участь у ролі "незалежного арбітра" в дебатах між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.
У Тимошенко відреагували на пропозицію Зеленського про дебати Фото: УНІАН

"Ми бачили ролик, у нас є час подумати", - заявив представник Тимошенко, повідомля LB.ua.

Раніше Зеленський запропонував Юлії Тимошенко "стати гарантом чесних правил і рівних можливостей на дебатах". Він знову дав 24 години на відповідь.

3 квітня Зеленський запропонував Порошенку провести дебати перед другим туром виборів. Однією з умовою їх проведення він назвав те, щоб вони проходили на НСК "Олімпійський", іншою - проходження медогляду.

У відповідь Порошенко опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що згоден на дебати на стадіоні.

Офіційні теледебати на UA: Перший відбудуться 19 квітня з провідними Павлом Казаріним і Мирославою Барчук.

Нагадаємо, у ЦВК повідомили, що теледебати між кандидатами у Президенти будуть проведені лише в межах чинного законодавства.

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04 04 2019 22:42
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