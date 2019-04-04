У Тимошенко відреагували на пропозицію Зеленського про дебати
"Ми бачили ролик, у нас є час подумати", - заявив представник Тимошенко, повідомля LB.ua.
Раніше Зеленський запропонував Юлії Тимошенко "стати гарантом чесних правил і рівних можливостей на дебатах". Він знову дав 24 години на відповідь.
3 квітня Зеленський запропонував Порошенку провести дебати перед другим туром виборів. Однією з умовою їх проведення він назвав те, щоб вони проходили на НСК "Олімпійський", іншою - проходження медогляду.
У відповідь Порошенко опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що згоден на дебати на стадіоні.
Офіційні теледебати на UA: Перший відбудуться 19 квітня з провідними Павлом Казаріним і Мирославою Барчук.
Нагадаємо, у ЦВК повідомили, що теледебати між кандидатами у Президенти будуть проведені лише в межах чинного законодавства.
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