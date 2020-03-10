У Венеції система шлюзів вперше успішно захистила місто від повені

У Венеції в суботу система захисних бар’єрів Mose вперше успішно захистила місто від повені внаслідок припливу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Система з 78 яскраво-жовтих бар'єрів на вході в венеційську лагуну піднялася з морського дна, коли почався приплив, викликаний сильними вітрами і дощем.

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Міська влада прогнозувала, що прилив досягне 130 см - набагато нижче від руйнівного 187-сантиметрового припливу, що залив Венецію в листопаді минулого року.

Однак коли очікуваний пік настав незабаром після полудня, знаменита площа Сан-Марко, одне з перших місць у Венеції, що страждає від повені, залишалася в основному сухою.

Система захисту від повеней вартістю в кілька мільярдів євро, відома як Mose, повинна була бути введена в експлуатацію в 2011 році, але проєкт загальмували корупція і перевитрати коштів.

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