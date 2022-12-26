У військах тестуватимуть перші партії жіночої військової форми

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що перші партії жіночої військової форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування

Про це Міністерство оборони України повідомляє у Telegram.

За словами міністра, спільно з волонтерами виготовлено два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які будуть досліджені під час експериментального носіння у військових частинах.

Також Резніков повідомив, що буде досліджено існуючу модель польового костюма, шляхом його розукомплектування та надання захисницям кітеля та штанів різної розмірної сітки.

"Після тестування форми і отримання від них зауважень та побажань, екземпляри будуть доопрацьовані виробником. Після цього будуть внесені зміни до наказу Міноборони «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних сил України та ліцеїстами військових ліцеїв", - заявив Резніков.

Він також зазначив, що поряд з цим триває робота з вивчення можливості застосування тканини з еластаном. Ця тканина дозволяє шляхом своїх властивостей та з урахуванням антропометрії жіночої фігури припасувати їх відповідно до потреб військовослужбовиць.

Крім того, у січні міністерство планує розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями.

"Те саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей. Експериментальний зразок такого бронежилета вже розроблений вітчизняними виробниками: з засобами для перерозподілу навантаження тощо. Після завершення циклу випробувань згідно з визначеними процедурами він піде у війська", - заявив Резніков.

Також, за його словами, міністерство має намір розпочати роботу щодо забезпечення формою вагітних військовослужбовиць.

Міністр зауважив, що наразі у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.