У Японії планують видавати права користувачам дронів – ЗМІ
Про це повідомляє Kyodo з посиланням на урядові джерела, передає УКРІНФОРМ.
"Уряд (Японії – ред.) планує розробити систему з видачі прав для власників дронів, чиї апарати літатимуть поза полем зору оператора", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі праву можуть з’явитися вже у 2022 році. Водночас, будуть діяти вікові обмеження для власників апаратів.
Оператори дронів також повинні будуть скласти письмові й практичні екзамени перед отримання посвідчення.
Сам документ буде дійсним впродовж певного періоду, і його буде необхідно оновлювати.
Зазначається, що незаконне використання дронів може призвести до анулювання чинного документу.
В уряді сподіваються, що завдяки дронам можна буде доправляти медикаменти або допомагати правоохоронцям під час патрулювання.
Нагадаємо, що безпілотник на сонячних батареях PHASA-35 британської компанії BAE Systems здійснив свій перший успішний політ в Австралії.
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