Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Японії планують видавати права користувачам дронів – ЗМІ

Оператори дронів також повинні будуть скласти письмові й практичні екзамени перед отримання посвідчення
Японська влада планує розробити систему, яка зобов’яже власників дронів отримувати права на користування пристроєм, який літатиме поза полем зору оператора.
У Японії планують видавати права користувачам дронів – ЗМІ Фото: KYODO

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на урядові джерела, передає УКРІНФОРМ.

"Уряд (Японії – ред.) планує розробити систему з видачі прав для власників дронів, чиї апарати літатимуть поза полем зору оператора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі праву можуть з’явитися вже у 2022 році. Водночас, будуть діяти вікові обмеження для власників апаратів.

Оператори дронів також повинні будуть скласти письмові й практичні екзамени перед отримання посвідчення.

Сам документ буде дійсним впродовж певного періоду, і його буде необхідно оновлювати.

Зазначається, що незаконне використання дронів може призвести до анулювання чинного документу.

В уряді сподіваються, що завдяки дронам можна буде доправляти медикаменти або допомагати правоохоронцям під час патрулювання.

Нагадаємо, що безпілотник на сонячних батареях PHASA-35 британської компанії BAE Systems здійснив свій перший успішний політ в Австралії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2020 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.