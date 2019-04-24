У Єгипті знайшли величезну гробницю з 30 муміями

Група археологів виявила на півдні Єгипту масштабне стародавнє поховання, що належить до періоду греко-римського панування (332 р до н.е. - 395 р н.е.).

Простора гробниця, що складається з декількох кімнат, цілком видовбана всередині скелі. Щоб потрапити всередину, потрібно спуститися по кам'яних сходах, вхід до якої був замурований кам'яною стіною - за рахунок цього поховання залишилося недоторканим протягом двох тисячоліть. Про це повідомляє LB.ua.

Як інформує єгипетське міністерство у справах старожитностей, з написів усередині гробниці, знайденої в провінції Асуан, вдалося встановити ім'я "основного" похованого - Тійт, проте загалом в підземному склепі було виявлено три десятки мумій, в тому числі забальзамовані дитячі тіла.



Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Тіло самого Тійта було укладено в прикрашений розписом дерев'яний саркофаг, який пізніше розпався на частини.

Поруч були знайдені фрагменти іншого саркофага, зібравши які разом, можна прочитати цілий текст зі згадуванням імені покійного, а також заклинання і молитви, звернені до богів Стародавнього Єгипту - Хнума, Сатіс, Анукет і Хапи.

У похоронних камерах археологи знайшли десятки амфор з пахощами і інші жертовні посудини з подарунками богам. Поруч з чотирма муміями були розставлені блюда з їжею.

Два муміфікованих тіла (очевидно, мати і її дитина) були покладені один на одного і укриті розмальованим картонажем - багатошаровим папірусом, який традиційно використовувався в Стародавньому Єгипті для створення посмертних масок і саркофагів, які повторюють контури тіла. Ще кілька дітей були поховані окремо, в прилеглій бічній галереї.



Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Серед всіх знайдених артефактів італійський професор Патріція Пьячентіні, що керує розкопками, окремо відзначила напрочуд збережені носилки, на яких в гробницю спускали тіла. Вони зроблені з двох пальмових жердин, між якими натягнута розписна тканина.

Біля входу в основну камеру стояло кілька ємностей із дьогтем, який використовувався для бальзамування, і готовий до розпису, але ще не розфарбований картонаж, а також масляна лампа.

Ліворуч і праворуч від входу були знайдені численні фрагменти посмертних масок і прекрасно збереглася статуетка Ба - птиці з людським обличчям, яка уособлює душу покійного.



Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

За словами професора Пьячентіні, в околицях мавзолею Ага-хана, вибудуваного в Асуані на західному березі Нілу, розташовується близько 300 стародавніх поховань, зроблених між VI ст. до н.е. і IV ст. н.е.

З 2015 року в цьому регіоні археологи провели розкопки вже 25 таких гробниць.