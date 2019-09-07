У Європейському Союзі офіційно назвали нового посла в Україні

Зазначається, що Маазікас буде офіційно призначений після отримання агреману (згоди України).

"Матті Мааіскаса номіновано на посаду нового глава Представництва ЄС в Україні. Наразі він є заступником міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії", - інформує "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Маасікас в рамках планової ротації восени змінить французького дипломата Хюга Мінгареллі, який очолив Представництво ЄС у Києві у 2016 році.

Маасікас з 2011-го по 2016 рік очолював представництво Естонії в ЄС, потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.

У 2005 році його призначили послом у Росії, проте до Москви дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем у МЗС Естонії.

Напередодні стало відомо, що Матті Маасікас в минулому працював у помірковано націоналістичній партії і виступав за жорсткий підхід ЄС щодо Росії.

Зазначається, що "українська папка" не була пріоритетом для майбутнього посла ЄС – але принаймні розуміння наших проблем він має.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що естонський дипломат Матті Маасікас восени замінить Хюга Мінгареллі на посаді посла ЄС в Україні.

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