Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Європейському Союзі офіційно назвали нового посла в Україні

Естонський дипломат Матті Маасікас офіційно названий наступним главою Представництва Європейського Союзу в Україні
Зазначається, що Маазікас буде офіційно призначений після отримання агреману (згоди України).
У Європейському Союзі офіційно назвали нового посла в Україні Фото: "Європейська правда"

"Матті Мааіскаса номіновано на посаду нового глава Представництва ЄС в Україні. Наразі він є заступником міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії", -  інформує "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Маасікас в рамках планової ротації восени змінить французького дипломата Хюга Мінгареллі, який очолив Представництво ЄС у Києві у 2016 році.

Маасікас з 2011-го по 2016 рік очолював представництво Естонії в ЄС, потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.

У 2005 році його призначили послом у Росії, проте до Москви дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем у МЗС Естонії.

Напередодні стало відомо, що Матті Маасікас в минулому працював у помірковано націоналістичній партії і виступав за жорсткий підхід ЄС щодо Росії.

Зазначається, що "українська папка" не була пріоритетом для майбутнього посла ЄС – але принаймні розуміння наших проблем він має.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що естонський дипломат Матті Маасікас восени замінить Хюга Мінгареллі на посаді посла ЄС в Україні.

Читайте також: Заступником голови Служби зовнішньої розвідки став Валерій Євдокимов

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2019 18:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.