У Європейському Союзі офіційно назвали нового посла в Україні
"Матті Мааіскаса номіновано на посаду нового глава Представництва ЄС в Україні. Наразі він є заступником міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії", - інформує "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
Маасікас в рамках планової ротації восени змінить французького дипломата Хюга Мінгареллі, який очолив Представництво ЄС у Києві у 2016 році.
Маасікас з 2011-го по 2016 рік очолював представництво Естонії в ЄС, потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.
У 2005 році його призначили послом у Росії, проте до Москви дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем у МЗС Естонії.
Напередодні стало відомо, що Матті Маасікас в минулому працював у помірковано націоналістичній партії і виступав за жорсткий підхід ЄС щодо Росії.
Зазначається, що "українська папка" не була пріоритетом для майбутнього посла ЄС – але принаймні розуміння наших проблем він має.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що естонський дипломат Матті Маасікас восени замінить Хюга Мінгареллі на посаді посла ЄС в Україні.
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