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У Запоріжжі дівчата побили трьох школярок на спортмайданчику - вимагали грошей

Співробітники поліції вже встановили нападниць. Це чотири дівчини віком від 15 до 16 років
У Запоріжжі 22 листопада на спортивному майданчику однієї зі шкіл неповнолітні дівчата побили трьох інших. Як з’ясували правоохоронці, нападниці вимагали у дівчат грошей.
У Запоріжжі дівчата побили трьох школярок на спортмайданчику - вимагали грошей Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції, повідомляє Громадське.

Вчора 6 грудня під час моніторингу інтернету на одному з запорізьких пабліків правоохоронці побачили відео, на якому кілька дівчат б'ють трьох школярок та вимагають переказати гроші на їхню банківську картку.

Правоохоронці з’ясували, що це відео має стосунок до події, відомості про яку вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, 22 листопада до відділу поліції звернулися батьки, які заявили, що їхніх дітей побили. Працівники поліції з’ясували, що інцидент стався на спортивному майданчику однієї зі шкіл Шевченківського району.

Попередньо подію відкрили за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Після того, як поліція побачила відео, справу перекваліфіковане на ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу.

Співробітники поліції вже встановили нападниць. Це чотири дівчини віком від 15 до 16 років. Правоохоронці готуються оголосили їм підозри у злочині.

Всіх потерпілих дівчат - 2007, 2008 та 2005 років народження - направили на проходження судово-медичної експертизи. Згідно з її висновками, тілесні ушкодження двох школярок кваліфікуються як легкі, ще одна експертиза триває.

Нагадаємо, що в Україні з 8 листопада почали діяти зміни до положень законодавства, які посилюють адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами.

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07 12 2021 12:03
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